У Криму виникли нові перебої з електропостачанням

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Після атак на енергетичні об’єкти в ніч проти 3 листопада в окупованому Севастополі виник гострий дефіцит електроенергії. Окупаційна влада заявила про нову аварію на енергомережах.

В окупованому Криму тривають суттєві проблеми з електропостачанням, які охопили Сімферополь, Севастополь, Ялту, Феодосію, Білогірський район та інші населені пункти півострова. Про це пише «Кримський вітер».

За повідомленнями місцевих жителів, електроенергія в Сімферопольському районі була відсутня тривалий час, а після тимчасового відновлення подавалася зі значними перепадами напруги (у межах 160-200 вольт), після чого знову зникала. Крім того, у Сімферополі та Ялті зафіксовано неодноразове моргання та подальше повне відключення світла.

Так званий радник окупаційного голови Криму Олег Крючков заявив, що причиною знеструмлення стала нова аварія на енергомережах за межами півострова. Наразі на окупованій території запроваджено обмеження подачі електроенергії та тривають відновлювальні роботи.

Джерело: «Кримський вітер»

Нагадаємо, у Криму не діють графіки відключень світла через дефіцит електроенергії.

На території окупованого Криму обмежили споживання електроенергії через пошкодження магістральних електромереж. У Севастополі електропостачання здійснюватиметься за графіком «2 через 6» — світло подаватимуть на дві години, після чого його вимикатимуть на шість.

Нагадаємо, що У Криму обмежили подачу води та електрики після атаки —The Guardian.



Масштабний блекаут охопив окупований Крим.

Уночі 24 жовтня в російському Ростові після вибухів виникли перебої з електропостачанням і спалахнула пожежа. Частина міста залишилася без світла.

24 жовтня у російському місті Тольятті Самарської області пролунала серія потужних вибухів, після яких виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники атакували підприємство «Тольяттікаучук».

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