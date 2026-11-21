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Кількість постраждалих унаслідок російських дронових атак на Кривий Ріг Дніпропетровської області 20 листопада збільшилася до 58 людей. Серед них — шестеро дітей, троє медиків швидкої допомоги та співробітники ДСНС, які допомагали постраждалим.

За словами Олександра Вілкула, наразі в медичних закладах міста перебувають 28 поранених, серед яких п’ятеро дітей. Наймолодшій постраждалій дівчинці лише три роки.

«У лікарнях міста перебуває 28 поранених, серед них п'ятеро дітей, молодшій дівчинці лише 3 роки. Важких - 11, у реанімації перебуває 5 людей, серед них хлопець 17 років. Лікарі роблять все необхідне для порятунку їхніх життів. Співчуття рідним та близьким загиблих», — йдеться в дописі.

Загалом 11 поранених перебувають у важкому стані. П’ятеро людей, зокрема 17-річний хлопець, — у реанімації.

Унаслідок ударів по центру міста виникли чотири пожежі. Наразі всі вони ліквідовані.

Російська атака пошкодила близько 25 багатоквартирних будинків, лікарню, заклади освіти, підприємство, об’єкти бізнесу, ресторан, гаражі та автомобілі. Серед пошкодженого транспорту — машини швидкої допомоги, а також численні автомобілі місцевих жителів.

Крім того, російські війська атакували Новопільську громаду Криворізького району. Там унаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру.

Олександр Вілкул повідомив, що необхідні служби працюють на місцях від вечора, протягом усієї ночі та продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

«На місці з вечора, усю ніч і зараз працюють усі необхідні служби - комунальники, енергетики, тепловики, газовики. Так вдалося стабілізувати ситуацію щодо газу, запустити електротранспорт, тролеї якого було перебито, вже багато зроблено по воді та решті. Але роботи ще багато», — зазначив Вілкул.

За його словами, фахівцям уже вдалося стабілізувати ситуацію з газопостачанням і відновити роботу електротранспорту після пошкодження тролейбусних ліній. Також тривають роботи з відновлення водопостачання та ліквідації інших наслідків російських ударів.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Увечері 20 листопада російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по Кривому Рогу. Влучання припало на парковку біля популярного ресторану в центрі міста. Поранення дістали 20 людей, серед них троє дітей, а під час рятувальної операції росіяни повторно атакували місто реактивними безпілотниками.

У ніч на 20 листопада російські війська масовано атакували Кривий Ріг реактивними безпілотниками. Внаслідок ударів значно пошкоджена інфраструктура, зокрема автозаправна станція, а частина міста залишилася без електропостачання. Загиблих та постраждалих немає.

Увечері 10 листопада російські війська масовано атакували безпілотниками об’єкти критичної інфраструктури Кривого Рогу. Унаслідок ударів частина міста залишилася без електропостачання, а лікарні та насосні станції водоканалу перевели на генератори. Загиблих і постраждалих немає.

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