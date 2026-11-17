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У російському Курську встановили монумент солдатам КНДР, які брали участь у боях проти України. Скульптуру розмістили у сквері на вулиці Інтернаціональній у Залізничному окрузі міста. Наразі пам’ятник закритий захисною плівкою.

Монумент виготовили в Москві художники Студії військових художників імені Грекова. Відкрити його планують до кінця 2026 року.

16 листопада Володимир Путін заявив про намір провести церемонію відкриття та назвав участь північнокорейських підрозділів у боях у Курській області «новою сторінкою в літописі бойового братерства».

На початку листопада губернатор регіону Олександр Хінштейн повідомив, що представникам КНДР уже надіслали офіційні запрошення на захід.

Північна Корея щомісяця постачає рф десятки балістичних ракет, а сам агресор планує нарощувати власне виробництво балістичного та крилатого озброєння, повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді ГУР Міноборони на засіданні Ставки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що північнокорейські військові, які воюють на боці Росії, набувають критично важливого досвіду сучасних бойових дій, який згодом можуть використати після повернення до Північної Кореї.

Північнокорейські військові беруть безпосередню участь в обстрілах України, застосовуючи ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та безпілотники. Також солдати КНДР залучені до аеророзвідки й коригування ударів.

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