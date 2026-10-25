У лікарні Херсона помер чоловік, поранений внаслідок удару російського дрона по маршрутці

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У лікарні Херсона помер 67-річний чоловік, який дістав тяжкі поранення під час атаки російського безпілотника на маршрутне таксі у Центральному районі міста 25 жовтня.

Ворожий БпЛА атакував транспортний засіб із пасажирами близько 15:11. Попри проведені реанімаційні заходи, медикам не вдалося врятувати постраждалого.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Російські військові вдень 25 жовтня завдали удару за допомогою безпілотника по маршрутному таксі в Центральному районі Херсона, у салоні якого перебували пасажири. Унаслідок ворожої атаки до лікарні доправили шістьох осіб із мінно-вибуховими травмами.

Внаслідок чергової авіаційної атаки російських військ по Херсону зазнало руйнувань приміщення Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста. Про це повідомили в організації.

18 жовтня у лікарні помер 58-річний житель Херсона, який зазнав тяжких травм під час російського авіаудару по Корабельному району міста напередодні. Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що кількість загиблих унаслідок атаки 17 жовтня зросла до двох осіб, а ще 35 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

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