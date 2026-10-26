У лікарні Херсона помер поранений внаслідок атаки російського дрона на маршрутку

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У лікарні помер 67-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень внаслідок удару російського безпілотного літального апарата по пасажирському транспорту в обласному центрі 25 жовтня.

«Учора російський дрон атакував маршрутку у Центральному районі Херсона. Постраждали семеро людей. На жаль, один із потерпілих, 67-річний чоловік, помер у приймальному відділенні лікарні», — повідомив очільник обласної військової адміністрації. За даними керівництва регіону, ще один постраждалий чоловік наразі перебуває у тяжкому стані, медичний персонал продовжує боротьбу за його життя.

Джерело: начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Російські військові вдень 25 жовтня завдали удару за допомогою безпілотника по маршрутному таксі в Центральному районі Херсона, у салоні якого перебували пасажири. Унаслідок ворожої атаки до лікарні доправили шістьох осіб із мінно-вибуховими травмами.

Внаслідок чергової авіаційної атаки російських військ по Херсону зазнало руйнувань приміщення Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста. Про це повідомили в організації.

18 жовтня у лікарні помер 58-річний житель Херсона, який зазнав тяжких травм під час російського авіаудару по Корабельному району міста напередодні. Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що кількість загиблих унаслідок атаки 17 жовтня зросла до двох осіб, а ще 35 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

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