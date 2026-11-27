27 листопада 40-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок атаки російських безпілотників на Чернігів, помер у лікарні.

"На жаль, чоловік, який зазнав травм внаслідок російської атаки помер в лікарні", – написав Брижинський у телеграм-каналі.

Раніше очільник МВА повідомляв, що ворог атакував місто за допомогою БпЛА, унаслідок чого пролунало три вибухи та постраждали двоє людей. 40-річного чоловіка з травмою грудної клітки госпіталізували до лікарні, де він перебував у реанімації, а у постраждалої жінки діагностували акубаротравму.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Росіяни атакували Чернігів дронами, кількість постраждалих зросла до двох.

Російський удар по центру Чернігова забрав життя двох 15-річних дівчат. Нагадаємо, що