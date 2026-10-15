У лікарні помер чоловік, якого врятували з-під завалів будинку в Запоріжжі

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Чоловік, якого 14 жовтня дістали з-під завалів зруйнованого будинку в Запоріжжі, помер у лікарні від отриманих поранень.

«На жаль, маємо трагічну звістку. Від отриманих внаслідок вчорашнього російського обстрілу Запоріжжя поранень помер чоловік... Ще двоє людей постраждали. Жінка залишається в лікарні у стані середньої тяжкості. Ще одна людина лікується амбулаторно», — повідомив т.в.о голови ЗОВА Михайло Семікін.

Співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров уточнив, що загинув чоловік, якого рятувальники дістали з-під завалів, а медики змогли реанімувати.

У Запоріжжі та Запорізькому районі внаслідок російських атак поранення дістали семеро людей. Загалом протягом доби російські війська завдали 964 удари по 61 населеному пункту Запорізької області.

Увечері в середу, 14 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі пошкоджено квартири у двох багатоповерхових будинках. Постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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