У лікарні помер поранений під час удару по ринку в Лозовій

У лікарні помер 45-річний чоловік, який дістав тяжкі поранення під час російського удару по ринку в Лозовій Харківської області 22 жовтня. Кількість загиблих унаслідок цієї атаки зросла до п’яти. Тим часом 24 жовтня російські війська знову обстріляли громаду: пошкодили кілька будівель, а серед постраждалих є жінки та дитина.

У Лозовій Харківської області зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки на центральний ринок 22 жовтня. У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень під час обстрілу. «Стало відомо про смерть ще одного чоловіка, який постраждав раніше на центральному ринку. Відтак атака 22 жовтня забрала вже п’ять життів», — написав він. Лікарі боролися за життя постраждалого, однак врятувати його не вдалося. Міський голова висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

Росія знову атакувала Лозівську громаду

24 жовтня в Лозівській громаді оголосили день жалоби за загиблими внаслідок попередньої атаки. Однак цього дня російські війська знову завдали ударів по громаді. За словами Сергія Зеленського, у Садівському старостинському окрузі пошкоджені школа, клуб, бібліотека та адміністративна будівля. Унаслідок атаки допомога знадобилася двом жінкам, одну з них госпіталізували.

Серед постраждалих — молода мама з чотирирічною донькою. Родина є вимушеними переселенцями й наразі отримує необхідну підтримку. «Там допомога знадобилася двом жінкам, одну з них госпіталізували. Серед постраждалих — молода мама з чотирирічною донечкою. Родина вимушених переселенців, якій вже надаємо необхідну підтримку», — повідомив міський голова.

У Лозовій спалахнула пожежа на складі

Згодом російські війська вдарили по складській будівлі в Лозовій. Після влучання там спалахнула пожежа. Унаслідок удару тяжких травм зазнав 45-річний чоловік. Попри зусилля медиків, він помер у лікарні. Ще двоє чоловіків віком 26 та 43 роки дістали поранення. Вони перебувають у лікарні. Крім того, 37-річній жінці надали медичну допомогу через сильний стрес.

Міський голова повідомив про наслідки атаки та висловив співчуття родині загиблого. Таким чином, удар російських військ по центральному ринку 22 жовтня забрав життя п’ятьох людей. А під час нових атак 24 жовтня в Лозівській громаді були пошкоджені цивільні будівлі та постраждали місцеві жителі. Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу російська армія втратила ще близько 1850 військових. Загальні втрати особового складу Росії від початку повномасштабного вторгнення, за оцінкою українського командування, сягнули приблизно 1 мільйона 578 тисяч осіб. Також за добу російські війська втратили артилерійські системи, бронетехніку, автомобілі та понад 1700 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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