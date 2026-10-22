У лікарні померла поранена внаслідок російської атаки 54-річна жителька Хмельницького

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У ніч на 21 жовтня в лікарні померла 54-річна мешканка Хмельницького, яка зазнала важких травм під час російської атаки 19 жовтня.

Медики боролися за життя потерпілої три дні, однак отримані поранення виявилися надто важкими. Загалом під час удару ворожих ударних безпілотників по житловому сектору обласного центру загинули ще дві жінки 1926 та 1954 років народження, чиї тіла знайшли в одному з пошкоджених будинків, а ще двох осіб із пораненнями госпіталізували.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Унаслідок російської атаки на Хмельницьку область двоє жителів Кам’янець-Подільського району зазнали уламкових поранень. Вони звернулися до медиків і отримують необхідну допомогу.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

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