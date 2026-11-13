У лікарні померла жінка, поранена під час російського удару по автобусу на Запоріжжі

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У лікарні померла жінка, яка дістала тяжкі поранення внаслідок російської атаки на рейсовий автобус у Запорізькому районі 12 листопада.

Медики боролися за її життя, однак врятувати постраждалу не вдалося.

«У лікарні померла жінка, яка зазнала тяжких поранень внаслідок учорашньої російської атаки на громадський транспорт у Запорізькому районі.

Лікарі боролися за її життя, але врятувати не вдалося», – йдеться у повідомленні.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Російські війська 12 листопада атакували рейсовий пасажирський автобус у Запорізькому районі. Унаслідок удару поранення дістали троє жінок, одна з них перебуває у тяжкому стані.

Російські війська завдалиудару безпілотником по приватній забудові Запоріжжя вдень 12 листопада. Унаслідок атаки травмувалася жінка.

Нагадаємо, уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У ніч проти 12 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

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