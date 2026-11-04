У лікарнях Дніпра після атаки РФ залишаються 14 поранених, четверо у тяжкому стані

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У медичних закладах Дніпра продовжують лікуватися 14 людей, які постраждали внаслідок російської атаки 3 листопада.

Четверо з них перебувають у тяжкому стані.

«У лікарнях залишаються 14 людей, які постраждали через ворожу атаку на Дніпро 3 листопада.

Четверо поранених – у тяжкому стані. Це чоловіки 37, 61, 80 і 81 року. Усі мають осколкові поранення», – повідомив Олександр Ганжа.

Стан решти госпіталізованих медики оцінюють як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по підприємству в Дніпрі постраждали двоє чоловіків. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями, а на території об’єкта спалахнула пожежа.

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