У лікарнях Дніпра залишаються 11 постраждалих після російського удару по залізничному вокзалу

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У медичних закладах Дніпра продовжують лікуватися 11 людей, які дістали поранення внаслідок російської атаки на залізничний вокзал. Шестеро постраждалих перебувають у тяжкому стані, серед них — 11-річний хлопчик.

«У лікарнях Дніпра залишаються 11 людей, поранених через атаку росіян на залізничний вокзал», — написав він.

За словами Олександра Ганжі, шестеро поранених перебувають у тяжкому стані. Серед них — 11-річна дитина.

Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Телеграмі.

У Дніпрі дрон Росії, держави-агресора, атакував завантажену залізничну платформу. Загинули щонайменше 14 людей, ще 14 дістали поранення, повідомляє The Guardian.

Нагадаємо, окупанти 29 жовтня атакували залізничний вокзал у Дніпрі. Внаслідок атаки загинули 14 цивільних, ще понад 10 отримали поранення, багато з них у важкому стані.

Укрзалізниця уточнила обставини російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого загинули та постраждали цивільні пасажири. За даними компанії, на вокзалі заздалегідь оголосили повітряну тривогу, а після виявлення підвищеної небезпеки пасажирів електропоїзда, який мав прямувати до Запоріжжя, почали евакуювати. До моменту удару залишалося понад 10 хвилин.

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