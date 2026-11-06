У Лисичанську зникла локальна мережа, через яку жителі могли викликати швидку допомогу

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В окупованому Лисичанську Луганської області вже кілька днів не працює локальна мережа, яку російські загарбники запровадили замість відключеного мобільного зв’язку. Через це мешканці міста втратили можливість навіть викликати екстрену медичну допомогу.

Як зазначили в ОВА, майже рік тому окупанти почали впроваджувати у прифронтових містах захопленої Луганщини локальну мережу. Вона мала забезпечити можливість телефонувати зі смартфонів до екстрених служб після того, як росіяни самостійно вимкнули звичайний мобільний зв’язок.

Однак якість цієї альтернативи від самого початку залишалася низькою. Тепер же, за інформацією обласної військової адміністрації, локальна мережа в Лисичанську повністю припинила роботу, що позбавило жителів можливості зв’язатися зі службами порятунку.

Крім проблем зі зв’язком у Лисичанську, з листопада в більшості багатоповерхових будинків окупованого Луганська не працюють ліфти.

За даними Луганської ОВА, окупаційна адміністрація зупинила їх через те, що не змогла стабілізувати напругу в електромережі.

Обмеження стосуються трьох районів міста. Водночас окупаційна влада не повідомляє, коли планує відновити роботу ліфтів.

Про це повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей в ніч на 21 жовтня під удари потрапили два об’єкти зв’язку. Йдеться про «Углетелеком» в окупованому Донецьку та будівлю, де розташовувався оператор зв’язку «Лугаком» в окупованому Луганську.

19 жовтня та в ніч на 20 жовтня Сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах російської армії. Під ураження потрапили пункт управління, ремонтний підрозділ, склади матеріально-технічних засобів і місця зосередження живої сили противника в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Внаслідок попередніх уражень на території Росії підтверджено пошкодження низки об’єктів паливно-енергетичного комплексу противника. Йдеться, зокрема, про лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара» у Самарській області та газопереробний завод «Астраханский» в Астраханській області РФ.

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