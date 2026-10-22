У Лозовій кількість постраждалих від удару по ринку зросла до 36

У Лозовій Харківської області кількість постраждалих від російського удару по ринку зросла до 36 людей. Четверо поранених перебувають у вкрай важкому стані, ще 29 — у стані середньої тяжкості. Внаслідок атаки загинули двоє людей, повідомив міський голова Сергій Зеленський.

Кількість постраждалих від російського удару по ринку в Лозовій Харківської області зросла до 36 людей. За його словами, четверо поранених перебувають у вкрай важкому стані, ще 29 людей — у стані середньої тяжкості. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. «Кількість поранених зросла до 36 людей. Четверо — у вкрай важкому стані, 29 — середньої тяжкості. Місцеві та обласні лікарі роблять усе, щоб урятувати кожного і кожну», — написав Сергій Зеленський.

Що відомо про атаку

Російські війська завдали удару по ринку в Лозовій у четвер, удень. За повідомленням, для атаки застосували ракету «Бандероль». Спочатку повідомляли про двох загиблих і 34 постраждалих. Згодом кількість поранених зросла до 36. Міський голова закликав стежити за офіційними повідомленнями щодо наслідків атаки. Медики продовжують боротися за життя людей, які дістали тяжкі поранення. Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський у своєму Telegram-каналі.

22 жовтня російські окупаційні війська атакували місцевий ринок у Лозовій Харківської області. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще 17 цивільних дістали поранення.

Вранці 21 жовтня російський безпілотник влучив в одну з установок на виробничому майданчику газовидобувної інфраструктури «Групи Нафтогаз» у Харківській області.

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