У Лозовій на Харківщині зросла кількість загиблих через російський удар по ринку

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Кількість загиблих унаслідок російського удару по ринку в Лозовій Харківської області зросла до трьох. У лікарні померла ще одна жінка, яка дістала поранення під час атаки.

"У лікарні померла ще одна постраждала. Лікарі зробили все можливе для порятунку життя, але поранення виявилися надто серйозними", - написав Синєгубов.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Лозовій кількість постраждалих від удару по ринку зросла до 36.

Нагадаємо, що Росія вдарила по ринку в Лозовій на Харківщині, є загиблі та постраждалі.

22 жовтня російські окупаційні війська атакували місцевий ринок у Лозовій Харківської області. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще 17 цивільних дістали поранення.

Вранці 21 жовтня російський безпілотник влучив в одну з установок на виробничому майданчику газовидобувної інфраструктури «Групи Нафтогаз» у Харківській області.

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