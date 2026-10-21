У Луганську дрони атакували будівлю колишнього Укртелекому

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У тимчасово окупованому Луганську під час атаки безпілотників пролунали десятки вибухів. Під удар, за повідомленнями, потрапила будівля колишнього «Укртелекому».

Безпілотники атакували будівлю колишнього «Укртелекому» в Луганську, яку нині контролюють окупанти. Під ударом, як зазначили в Exilenova+, опинилися:

окупаційний оператор «Лугаком»;

Центр телекомунікаційних послуг;

Центр інформаційних технологій і технічного забезпечення.

У каналі уточнили, що «Лугаком» надає на окупованій Луганщині послуги мобільного зв'язку, доступу до інтернету та передачі даних. Офіційних даних про наслідки атаки та можливі пошкодження на момент публікації немає.

Джерело: Exilenova+

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