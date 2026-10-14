У Луцьку через російську атаку пошкоджено частину мистецького проєкту Космогонія

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У Луцьку внаслідок падіння уламків російського реактивного дрона 13 жовтня загорівся дах культурно-розважального центру «Адреналін Сіті». Через пожежу постраждала частина проєкту «Космогонія» в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.

За словами засновника музею Віктора Корсака, пошкоджено шосту частину мистецького проєкту, над яким він разом із художником Петром Антипом працював два роки. Вона символізувала майбутнє.

«Частина майбутнього із проєкту “Космогонія” сьогодні вже знищена. І тут питання, чи взагалі можливо знищити майбутнє», — зазначив Корсак.

Засновник музею розповів, що разом із художником вирішуватиме, чи відновлювати пошкоджену роботу, чи залишити її як нагадування про наслідки війни.

Інші зали музею та твори мистецтва не постраждали. Заклад продовжить працювати й реалізовувати нові проєкти.

Джерело: Українська правда.Життя

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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