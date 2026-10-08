У Луцьку працювала ППО на тлі атаки дронів

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Увечері 8 жовтня у Луцьку працювали сили протиповітряної оборони через рух російського безпілотника в напрямку міста.

Близько 20:16 у Луцькому та Камінь-Каширському районах оголосили повітряну тривогу.

Секретар міської ради Разумовський повідомив, що російський реактивний дрон тримав курс на Луцьк. Про безпілотник у напрямку міста також повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

На момент публікації офіційної інформації про можливі наслідки атаки не було.

Про це повідомило 24TV.

У Києві 8 жовтня повністю зупинявся рух метрополітену. Попередньо, причиною стало повне знеструмлення.

У Києві та Київській області урядовці оглянули підстанції «Укренерго» та інші об’єкти генерації електроенергії, які систематично атакує Росія. Під час візиту перевірили наслідки останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі та хід відновлювальних робіт.

Через російські атаки знеструмлені споживачі у шести областях.

Російський дрон влучив в енергооб’єкт на Полтавщині, без світла залишилися 6 тисяч споживачів.

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