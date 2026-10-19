У Луцьку прогриміли вибухи під час російської атаки

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Увечері 19 жовтня російські війська атакували Луцьк. Під час атаки в місті пролунали вибухи.

Що відомо про атаку на Луцьк?

Тривогу для Луцького, а також Камінь-Каширського районів оголосили о 20:54. Пізніше вона поширилася також на Ковельський та Володимирський райони.

На регіон рухалися ударні дрони. Зокрема, повідомлялося про реактивний безпілотник у напрямку Луцька.

Уже близько 21:18 було чутно вибухи. Секретар міськради Андрій Разумовський інформував про роботу ППО в місті.

Так, дрон, який заходив у Луцьк, був локаційно втрачений. Далі відбувалася дорозвідка по ворожій цілі.

При цьому, інформації про можливі наслідки обстрілу станом на момент публікації немає. У разі, якщо такі дані надасть місцева влада, ми неодмінно оновимо матеріал.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

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