У Луцьку прогриміли вибухи під час російської атаки
Увечері 19 жовтня російські війська атакували Луцьк. Під час атаки в місті пролунали вибухи.
Що відомо про атаку на Луцьк?
Тривогу для Луцького, а також Камінь-Каширського районів оголосили о 20:54. Пізніше вона поширилася також на Ковельський та Володимирський райони.
На регіон рухалися ударні дрони. Зокрема, повідомлялося про реактивний безпілотник у напрямку Луцька.
Уже близько 21:18 було чутно вибухи. Секретар міськради Андрій Разумовський інформував про роботу ППО в місті.
Так, дрон, який заходив у Луцьк, був локаційно втрачений. Далі відбувалася дорозвідка по ворожій цілі.
При цьому, інформації про можливі наслідки обстрілу станом на момент публікації немає. У разі, якщо такі дані надасть місцева влада, ми неодмінно оновимо матеріал.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Росія повторно атакувала енергетичний об’єкт на Тернопільщині.
Нагадаємо, росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину, є поранені.
Внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинула людина, ще 40 жителів поранені.
Нагадаємо, що упродовж дня 16 жовтня Росія атакувала Україну понад 300 ударними безпілотниками різних типів, зокрема реактивними дронами, а також 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т».
Російські війська ввечері 16 жовтня атакували Дніпро. У передмісті спалахнула пожежа, внаслідок удару загинув чоловік.
Російські терористичні війська увечері 16 жовтня атакували магістральну мережу на Рівненщині. Через це у Рівному та області у великої кількості людей зникло світло.