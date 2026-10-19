+12° Київ +7° Варшава +20° Вашингтон
$ 45.07 € 50.55 zł 11.57
$ 45.07 € 50.55 zł 11.57
+12° Київ +7° Варшава +20° Вашингтон
Головне Війна з рф

У Луцьку прогриміли вибухи під час російської атаки

UA NEWS 19 Жовтня 2026 21:35
У Луцьку прогриміли вибухи під час російської атаки
0:00 / 0:00

Увечері 19 жовтня російські війська атакували Луцьк. Під час атаки в місті пролунали вибухи.

Що відомо про атаку на Луцьк?

Тривогу для Луцького, а також Камінь-Каширського районів оголосили о 20:54. Пізніше вона поширилася також на Ковельський та Володимирський райони.

На регіон рухалися ударні дрони. Зокрема, повідомлялося про реактивний безпілотник у напрямку Луцька.

Уже близько 21:18 було чутно вибухи. Секретар міськради Андрій Разумовський інформував про роботу ППО в місті.

Так, дрон, який заходив у Луцьк, був локаційно втрачений. Далі відбувалася дорозвідка по ворожій цілі.

При цьому, інформації про можливі наслідки обстрілу станом на момент публікації немає. У разі, якщо такі дані надасть місцева влада, ми неодмінно оновимо матеріал.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Росія повторно атакувала енергетичний об’єкт на Тернопільщині.

Нагадаємо, росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину, є поранені.

Внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинула людина, ще 40 жителів поранені.

Нагадаємо, що упродовж дня 16 жовтня Росія атакувала Україну понад 300 ударними безпілотниками різних типів, зокрема реактивними дронами, а також 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т». 

Російські війська ввечері 16 жовтня атакували Дніпро. У передмісті спалахнула пожежа, внаслідок удару загинув чоловік. 

Російські терористичні війська увечері 16 жовтня атакували магістральну мережу на Рівненщині. Через це у Рівному та області у великої кількості людей зникло світло.
 

Читай нас у
Завантажуй наш додаток