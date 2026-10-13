У Луцьку пролунали вибухи

0:00 / 0:00

Уранці 13 жовтня в Луцьку пролунали вибухи. Сили протиповітряної оборони працювали по безпілотнику, який рухався в напрямку міста з Рівненської області.

Повітряну тривогу в Луцькому районі оголосили о 8:35. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника з Рівненщини в напрямку Луцька.

Близько 8:38 у місті було чутно вибухи. Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський повідомив про роботу протиповітряної оборони.

«У Луцьку працює ППО», — зазначив він.

За словами Андрія Разумовського, безпілотник рухався зі швидкістю близько 450 кілометрів на годину.

Повітряну тривогу скасували вже за кілька хвилин. Інформації про наслідки роботи ППО в наданому повідомленні не було.

Про це повідомляло Суспільне.

У ніч проти 13 жовтня російські військазавдаличергового удару по Україні, застосувавши балістичні ракети та реактивні безпілотники. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони знешкодили 88 повітряних цілей.

Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.

Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

Читай нас у