У Луцьку внаслідок атаки дронів загинули троє людей, ще 10 постраждали

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У Луцьку внаслідок російської атаки загинули троє людей, ще 10 дістали травми. Станом на 13:45 пожежу на місці влучання уламків безпілотника в гуртівню «Єврогурт» вдалося локалізувати, триває розбір завалів.

Про це повідомив представник Волинської ОДА (ОВА) Роман Романюк.

За його словами, двох загиблих виявили безпосередньо на місці події. Ще одна людина померла в лікарні.

Також внаслідок атаки постраждали мешканці дев’ятиповерхового житлового будинку. Там травмувалися двоє людей, серед них — одна дитина.

На місці продовжують ліквідовувати наслідки удару та розбирати завали.

Джерело: Волинська ОДА (ОВА)

Російські війська атакували Запоріжжя, влучивши в житлову забудову приватного сектору.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Упродовж доби російські війська завдали 1030 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

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