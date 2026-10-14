У Луцьку завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару

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У Луцьку підрозділи ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару безпілотниками. Підсумкова кількість загиблих становить шестеро осіб, кількість постраждалих зросла до 13 людей, серед яких одна дитина.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, одна людина із травмованих перебуває у критичному стані в лікарні. Основне руйнування та пожежа сталися на території гуртівні «Єврогурт», де виявили тіла п'яти загиблих, ще одна людина померла від отриманих травм у медичному закладі. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок на проспекті Соборності.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Луцьку внаслідок чергової атаки російських безпілотників збільшилася кількість жертв та постраждалих серед цивільного населення. Станом на 16:00 14 жовтня 2026 року було відомо про шістьох загиблих та 10 травмованих осіб.

14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

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