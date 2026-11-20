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Унаслідок російського обстрілу у Львові 20 листопада пошкоджено два автомобілі та вікна гуртожитку, а в селі Лисиничі постраждав приватний будинок. Також на одній із вулиць міста виявили частину ракети, повідомив мер Андрій Садовий.

За його словами, уламки російського безпілотника впали на вулиці Лазаренка. Вони пошкодили два автомобілі, а в гуртожитку вибило вікна.

Ще один небезпечний предмет виявили на тротуарі на вулиці Пулюя — це частина ракети. На місці працюють рятувальники.

У селі Лисиничі внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих і пожеж.

Після завершення повітряної тривоги відповідні служби мають додатково обстежити будинки та встановити масштаби пошкоджень.

Крім того, за розпорядженням «Укренерго» у Львові та Львівській області запровадили графіки аварійних відключень електроенергії. Міський голова закликав жителів залишатися в безпечних місцях, оскільки ворожа атака триває.

Нагадаємо, російські реактивні дрони атакували Львів та Львівщину. Над Львовом кілька разів лунали вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали атаку, повідомили очільник ОВА Максим Козицький і міський голова Андрій Садовий.

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