У Львові вранці 16 жовтня пролунали повторні вибухи
Російські війська продовжують атакувати Україну безпілотниками. Вранці 16 жовтня у Львові повторно пролунали вибухи.
Що відомо про атаку
О 9:10 стало відомо, що російський дрон рухається в напрямку Львова.
Через 5 хвилин у місті пролунали вибухи.
"Чути роботу ППО", – повідомив Андрій Садовий.
Як додали в ОВА, бойовий БпЛА підбили на підльоті до Львова.
Невдовзі після цього пролунав відбій, але згодом тривогу знову оголосили.
Повітряні сили попередили про ще один реактивний БпЛА курсом на Буськ на Львівщині з півночі.
Повторні вибухи у Львові почули о 9:45, передають журналісти 24 Каналу.
Близько 9:57 було гучно втретє.
У Львові пролунали вибухи: працює ППО.
Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.
У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.
Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.