У Львові вранці 16 жовтня пролунали повторні вибухи

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Російські війська продовжують атакувати Україну безпілотниками. Вранці 16 жовтня у Львові повторно пролунали вибухи.

О 9:10 стало відомо, що російський дрон рухається в напрямку Львова.

Через 5 хвилин у місті пролунали вибухи.

"Чути роботу ППО", – повідомив Андрій Садовий.

Як додали в ОВА, бойовий БпЛА підбили на підльоті до Львова.

Невдовзі після цього пролунав відбій, але згодом тривогу знову оголосили.