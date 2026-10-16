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У Львові вранці 16 жовтня пролунали повторні вибухи

UA NEWS 16 Жовтня 2026 10:07
У Львові вранці 16 жовтня пролунали повторні вибухи
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Російські війська продовжують атакувати Україну безпілотниками. Вранці 16 жовтня у Львові повторно пролунали вибухи.

Що відомо про атаку

  • О 9:10 стало відомо, що російський дрон рухається в напрямку Львова.

  • Через 5 хвилин у місті пролунали вибухи.

  • "Чути роботу ППО", – повідомив Андрій Садовий.

  • Як додали в ОВА, бойовий БпЛА підбили на підльоті до Львова.

  • Невдовзі після цього пролунав відбій, але згодом тривогу знову оголосили.

  • Повітряні сили попередили про ще один реактивний БпЛА курсом на Буськ на Львівщині з півночі.

  • Повторні вибухи у Львові почули о 9:45, передають журналісти 24 Каналу.

  • Близько 9:57 було гучно втретє.

У Львові пролунали вибухи: працює ППО.

Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

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