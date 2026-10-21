У Львові врятували чоловіка, який отримав опіки 50% тіла після атаки «Шахеда»

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У Львові лікарям вдалося врятувати 43-річного киянина Володимира, який зазнав опіків приблизно 50% поверхні тіла внаслідок російського удару по цистерні на Одещині.

Чоловік перебував у критичному стані. Майже місяць він провів у палаті інтенсивної терапії, а близько тижня потребував штучної вентиляції легень.

Трагедія сталася 11 серпня, коли Володимир разом із дружиною та двома дітьми повертався з відпочинку. Через повітряну тривогу рух мостом перекрили. Чоловік вийшов з автомобіля та підійшов до водія вантажівки, щоб дізнатися про можливий об’їзд. У цей момент російський дрон-камікадзе влучив у цистерну.

Це було дуже несподівано, тому що взагалі не було чутно. Тобто я бачив, коли він вже був метрів 30 від землі, і так здавалося, що він взагалі летить на мене, — розповів Володимир.

Унаслідок удару двоє людей загинули на місці, ще троє, зокрема Володимир, зазнали поранень.

Спочатку чоловіка доправили до лікарні в Одесі, а наступного дня перевезли до Львова — у Центр термічної травми та пластичної хірургії Лікарні Святого Луки.

Найбільше постраждали руки й ноги чоловіка, а також голова та частина тулуба. Через сильний набряк обпечені тканини почали стискати судини й нерви, порушуючи кровообіг. Щоб урятувати кінцівки, хірурги провели декомпресійні некротомії — розсікли тканини, які стискали руки та ноги, — і видалили відмерлі ділянки.

Згодом лікарі тимчасово закривали рани на ділянках із поверхневими опіками шкірою свині та риби. Після цього поступово видаляли некротичні тканини й пересаджували пацієнту його власну шкіру на руки та ноги.

На п’яту добу після травми стан Володимира почав погіршуватися. Через масштабні опіки виникли ускладнення, чоловікові призначили інтенсивну антибактеріальну терапію та підключили його до апарата штучної вентиляції легень. На ШВЛ він провів близько тижня.

У цього пацієнта була пряма загроза життю. Колись такі хворі не виживали. Але завдяки злагодженій роботі анестезіологів та хірургів, правильній тактиці лікування та інтенсивній терапії пацієнт одужує, — розповів анестезіолог-реаніматолог Лікарні Святого Луки Роман Сарабаха.

Нині пересаджена шкіра добре приживається, а рани поступово загоюються. Володимир уже проходить фізичну терапію, його стан поліпшується.

Джерело: Першому медичному об’єднанні Львова.

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