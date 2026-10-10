У Маямі обговорили деескалацію війни рф проти України — Anadolu Agency

У Маямі, США, представники США, Європи, України та НАТО провели переговори щодо деескалації та завершення війни Російської Федерації — держави-агресора — проти України. Про зустріч повідомляє Anadolu Agency з посиланням на спецпосланця США Стіва Віткоффа.

Підготовка до зими та гарантії безпеки

За словами Віткоффа, учасники обговорили короткострокові заходи для підготовки до зими, зокрема енергетичну стійкість та експорт зерна. Також ішлося про гарантії безпеки і довгострокові домовленості щодо безпеки України та Європи для запобігання майбутнім конфліктам.

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Окремою темою стала підтримка післявоєнної відбудови України та її економічного розвитку, включно зі вступом до Європейського Союзу.

Подальші контакти США з Росією

Віткофф назвав обмін думками продуктивним і сказав, що він допоміг визначити напрями для подальшого опрацювання перед наступними контактами США з Росією. Учасники також підтвердили спільну відданість продовженню дипломатичних зусиль задля сталого миру, який має зміцнити безпеку та створити можливості для тривалої стабільності й добробуту.

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