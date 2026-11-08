У Маріуполі мобільна вогнева група окупантів протаранила цивільний автомобіль

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Мобільні вогневі групи окупантів виявляються ефективнішими проти цивільних, ніж проти безпілотників.

Позаминулого тижня в селищі Нікольське (окупаційна назва — Володарськ) така група також поранила працівника енергетичної служби, який ліквідовував наслідки удару по енергетичній інфраструктурі.

Андрющенко звернув увагу, що цей інцидент не отримав розголосу серед окупаційних ресурсів, на відміну від випадків, коли вони намагаються звинуватити в подібних подіях Україну.

Джерело: Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі на місці щонайменше семи знесених багатоповерхівок будують комерційний житловий комплекс. Місцеві мешканці, яким обіцяли компенсаційні квартири за втрачене житло, залишилися без осель, тоді як нову нерухомість, за даними міської влади, купують російські силовики та чиновники.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські силові органи залучають українських школярів до кадетських класів росгвардії та слідчого комітету рф з метою їхньої подальшої інтеграції в окупаційну систему.

Російські війська розширюють військову базу на території колишньої кондитерської фабрики Roshen та торговельного центру в окупованому Маріуполі Донецької області. Військовий об’єкт розташований серед цивільної забудови міста.

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