У Маріуполі на місці знесених будинків зводять житло для російських силовиків

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

За даними міськради, у 2023 році окупанти знесли щонайменше сім багатоповерхівок на проспекті Металургів. Їхнім мешканцям пообіцяли компенсаційне житло, однак більшість досі його не отримала.

Натомість на місці зруйнованих будинків російський забудовник зводить комерційний житловий комплекс «Ленинградский квартал». Квартири вже виставляють на продаж, а вартість однокімнатного помешкання без меблів сягає майже 80 тисяч доларів.

«Нам обіцяли житло, але залишили просто неба. Ми не маємо змоги купувати іпотечні квартири», — цитує міськрада скарги маріупольців у соцмережах.

Станом на жовтень 2026 року забудовник уже звів чотири корпуси. Повністю завершити будівництво планують до 2028 року.

Начальник Маріупольської міської військової адміністрації Вадим Бойченко наголосив, що квартири в таких новобудовах купують не місцеві жителі, які втратили домівки, а приїжджі російські силовики та посадовці.

«Будівництво комерційної нерухомості на місці зруйнованого житла маріупольців — це свідома злочинна політика РФ», — заявив Бойченко.

Джерело: Маріупольска міськрада

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