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Інформація про нібито втечу двох озброєних російських військовополонених і розстріл автомобіля українських військових у Харківській області не відповідає дійсності. У Збройних силах України спростували ці повідомлення, які поширювалися в мережі, та назвали їх фейком.

У мережі масово поширювали повідомлення про те, що поблизу Старовірівки з-під варти ВСП нібито втекли двоє озброєних полонених.

Також у вкидах йшлося про нібито розстріл автівки служби правопорядку.

У відомстві наголосили, що ця інформація повністю не відповідає дійсності.

Жодних подібних інцидентів у ВСП не фіксували, а підрозділи працюють у штатному режимі.

Представників медіа, соцмереж та блогерів закликають ретельно перевіряти дані та користуватися лише офіційними джерелами.

Про це повідомляється з посиланням на Військову службу правопорядку у Збройних Силах України.

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