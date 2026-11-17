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Після нових ударів по Керченському мосту 17 листопада соціальні мережі заповнили меми, фотожаби та карикатури. Користувачі публікують гумористичні зображення, висміюючи пошкодження стратегічної переправи та проблеми, з якими зіткнулася російська сторона.

У дописах обігрують стан мосту, його подальше використання та можливі труднощі з пересуванням між Росією і тимчасово окупованим Кримом.

Публікації швидко поширюються в мережі, а користувачі продовжують створювати нові жарти на тлі повідомлень про наслідки атаки.

Джерело: Oleksiy Kustovsky

Нагадаємо, Кримський міст перетворився на підводний шлагбаум, рух Керченською протокою заблоковано.

Кримський міст частково обвалився після ракетного удару.

Кримський міст зупинив рух транспорту через повторну атаку 17 листопада.

Днем раніше Україна вже атакувала Керченський міст, рух ним також було перекрито.

Раніше у Керчі дрони атакували військову частину, яка охороняє Керченський міст.

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