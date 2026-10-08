У мережі з’явилися кадри з місця падіння російської Герані-5 біля кварталу Нова Англія

0:00 / 0:00

Вранці 8 жовтня у Голосіївському районі Києва уламки російського безпілотника «Герань-5» впали на відкритій території поблизу житлового кварталу Нова Англія.

На місці події працюють усі екстрені служби.

Через інцидент на вулиці Михайла Максимовича перекрили рух транспорту. У зв’язку з цим тролейбуси №12 та №45 змінили свої маршрути.

Тролейбус №12 курсує від Залізничного вокзалу до ТРЕД №1, а №45 — від станції метро «Виставковий центр» до ТРЕД №1.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/25/img-0199.mp4

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Нагадаємо, що У Києві в районі житлового кварталу Нова Англія впав російський дрон Герань-5.

У Києві станом на ранок 8 жовтня внаслідок російського удару по 12-поверховому будинку в Деснянському районі загинули двоє людей. Ще четверо мешканців постраждали, серед них двоє дітей.

У середу російські військаатакували Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод (БХФЗ), який є одним із найбільших українських виробників на фармацевтичному ринку.

Вранці 7 жовтня Росія завдала масованого удару по Полтавській області крилатими ракетами та ударними дронами. Вибухи лунали у Кременчуці, а також в Олександрії Кіровоградської області.

Читай нас у