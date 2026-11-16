У мережі з’явилося відео ударів дронів по Кримському мосту

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У мережі опублікували кадри атаки безпілотників на Кримський міст, яка сталася в ніч на 16 листопада.

На відео чути вибухи та коментарі очевидців, які повідомляють про влучання.

Після атаки автомобільний рух переправою перекрили. Також оприлюднили супутникові знімки, на яких помітні пошкодження дорожнього полотна та аркової конструкції мосту.

Супутникові знімки зафіксували пошкодження Кримського мосту після атаки 16 листопада, зокрема щонайменше дві ділянки з пошкодженим дорожнім полотном і деформацію арки мосту.

До цього у Путіна відреагували на удари ЗСУ по Кримському мосту і визнали пошкодження.

Нагадаємо, що у ніч на 16 листопада російське Міноборони відзвітувало про перехоплення 1336 українських безпілотників над територією РФ, окупованим Кримом та акваторіями двох морів.

Також була інформація, що 16 листопада Україна атакувала Керченський міст, рух перекрито.





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