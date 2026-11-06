У Миколаєві відкриють новий транзитний центр для евакуйованих із Херсонщини

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У Миколаєві протягом найближчих двох тижнів планують відкрити додатковий транзитний центр для людей, яких евакуюють із Херсонської області. Розширення мережі таких закладів пов’язане з підготовкою до складного осінньо-зимового періоду та необхідністю забезпечити переселенцям безпечні умови перебування.

Міністр Віталій Безгін наголосив, що з огляду на складну зиму, яка очікує на Україну, важливо збільшити кількість транзитних центрів для евакуйованих.

За словами урядовця, організація евакуації з південних регіонів має певні особливості. Зокрема, мешканці Херсонщини часто відмовляються залишати звичне місце проживання та переїжджати до інших областей.

Міністр пояснив, що частина громадян погоджується на переміщення лише в межах Херсонської громади або сусідніх регіонів. «Звісно, ситуація непроста. Якщо беремо, до прикладу, Південь, там є своя специфіка: громадяни, в принципі, не хочуть виїжджати – якщо не за межі Херсонської громади, то за межі Херсонської або Миколаївської областей», – зазначив Безгін.

Саме тому одним із пріоритетів уряду стало розширення мережі транзитних центрів, які забезпечуватимуть тимчасове перебування людей після евакуації.

Особливого значення така інфраструктура набуває напередодні зими, коли до безпекових загроз додаються ризики перебоїв з електропостачанням та опаленням.

За словами міністра, нові транзитні центри планують використовувати не лише для приймання евакуйованих громадян, а й як додаткові місця підтримки населення під час надзвичайних ситуацій.

«У осінньо-зимовий період, з урахуванням того, яка важка зима на нас очікує, наше завдання – розширити кількість транзитних центрів для евакуації. Очевидно, що вони також будуть використовуватися як «точки стійкості» або пункти незламності, тому будуть забезпечені укриттями, генераторами і подібними речами. Для людей із зони активних бойових дій це може бути опцією для безпечнішого й комфортнішого перебування в зимовий період. Тож ми нарощуємо кількість таких центрів: наприклад, протягом двох тижнів саме під евакуацію з Херсонщини ми плануємо відкрити додатковий центр у Миколаєві», – повідомив Безгін.

Водночас розширення транзитної інфраструктури є лише одним з елементів державної політики підтримки внутрішньо переміщених осіб. Міністр також звертає увагу на необхідність удосконалення супроводу людей після евакуації.

За його словами, чинна система ще не забезпечує повноцінної підтримки переселенців на всіх етапах переїзду. Зокрема, після прибуття до транзитного центру людина потребує допомоги з пошуком житла, працевлаштуванням та облаштуванням у новій громаді.

Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін.

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