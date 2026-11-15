У Міноборони пояснили системний ефект далекобійних ударів по нафтовій галузі рф

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Головний результат української кампанії ударів по нафтовій інфраструктурі рф полягає в одночасному тиску на виробництво, внутрішнє постачання та експорт, що змушує агресора скорочувати переробку та вдаватися до імпорту пального.

«Головний ефект української кампанії далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі Росії полягає в одночасному тиску на виробництво, внутрішнє постачання та експорт», — повідомили у Міністерстві оборони України.

За даними відомства та міжнародних аналітиків, у листопаді під ураження потрапили ключові НПЗ, сховища та термінали, внаслідок чого було виведено з ладу від 20% до 35% російських нафтопереробних потужностей, а на заправках низки регіонів рф повернулися ліміти на продаж бензину. Через тривалий ремонт складного обладнання вторинної переробки, який займає до восьми місяців, один із найбільших світових виробників нафти змушений закуповувати готовий бензин морем у Туреччини, Марокко та Єгипту.

Джерело: Міністерство оборони України.

Українські удари по нафтовій інфраструктурі РФ призвели до суттєвого скорочення потужностей із переробки нафти та спричинили нові проблеми на внутрішньому паливному ринку країни-агресора. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони України.

За оцінкою старшого наукового співробітника Берлінського центру Карнегі Сергія Вакуленка, атаковані НПЗ забезпечували близько 55% виробництва бензину в Росії. Масштаб пошкоджень може призвести до зупинки частини потужностей.

Безпілотники атакували в ніч проти 13 листопада промислову зону російського Волгограда, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів РФ – «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Після удару на території підприємства виникла пожежа, а поблизу продовжували лунати вибухи.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

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