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У Миргороді Полтавської області 19 листопада російський ударний безпілотник влучив у відкриту територію поблизу житлової забудови. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

За попередніми даними, внаслідок вибуху одна людина дістала травми. Ударною хвилею та уламками також частково зруйновано й пошкоджено навколишні житлові будинки та господарські споруди.

На місці події працюють відповідні служби, інформація щодо точних масштабів руйнувань та стану постраждалого наразі уточнюється.

Джерело: Віталій Дяківнич, Полтавська ОВА.

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