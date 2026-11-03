У московських школах в інтерактивні дошки вбудували модуль прихованого прослуховування

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Департамент інформаційних технологій Москви впровадив модуль прихованого аудіозапису в інтерактивні панелі та ноутбуки екосистеми «Мостех», встановлені в шкільних класах.

Згідно з технічним аналізом, оприлюдненим на платформі GitHub, із серпня по жовтень 2026 року на пристроях з'явилося програмне забезпечення mesh-agent-lesson-log, яке за командою з сервера непомітно вмикає мікрофон та відправляє записаний звук на інфраструктуру відомства.

Модуль встановлюється у фоновому режимі через систему віддаленого адміністрування без згоди чи сповіщення персоналу навчальних закладів та учнів. За даними джерел у сфері освіти, офіційним приводом для впровадження системи називають зіставлення навчального календаря із фактичним матеріалом уроку для подальшої обробки штучним інтелектом. Пристрої функціонують під управлінням операційної системи на базі Linux у межах проєкту «Московська електронна школа».

Джерело: «Медиазона».

Провайдер Cloudflare надав домену max.ru статус шпигунського, що викликало нові підозри щодо безпеки «національного месенджера». Експерти раніше також заявляли про можливий збір даних користувачів месенджера MAX і передачу їх російським органам.

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