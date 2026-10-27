У Москві посилили рейди із затримання призовників для відправлення до армії

0:00 / 0:00

У Москві силовики проводять рейди з виявлення чоловіків призовного віку. Їх зупиняють у метро, багатофункціональних центрах та на вулицях, після чого доставляють до призовних і збірних пунктів.

Про це повідомляє правозахисний проєкт «Ідіть лісом» із посиланням на звернення жителів Москви. З 13 по 21 жовтня про такі випадки надійшло шість повідомлень.

За даними проєкту, 13 жовтня біля метро затримали двох молодих чоловіків, одного з яких, за словами родичів, мали звільнити від призову через металеву пластину в нозі. Їх відвезли до Єдиного пункту призову та збірного пункту на Угрешській.

В іншому випадку затримали студента московського університету 2002 року народження біля дверей його квартири та доставили на збірний пункт.

Родичі стверджують, що на пункті їм заявили, що часу на надання довідки з університету вже немає, оскільки молодого чоловіка планують відправити до війська. За повідомленнями правозахисників, зв’язок із трьома затриманими був відсутній.

Також повідомляється про перевірки поліції на станціях метро: у молодих людей перевіряють паспорти та вимагають розблокувати телефони й увійти до порталу «Держпослуги».

Керівник юридичного відділу проєкту Тимофій Васькін пов’язує рейди з датами відправлення призовників до військових частин, запланованими на середину жовтня. За його словами, затриманих можуть відправити до армії протягом одного-двох днів без повернення додому.

Джерело: правозахисний проєкт «Ідіть лісом» (Ідите лесом)

Російський диктатор Володимир Путін може відкладати масштабну примусову мобілізацію в Росії, поки Кремль оцінює, чи дозволить посилення далекобійних ударів досягти поставлених цілей у війні проти України. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія нібито не планує проводити мобілізацію цієї осені. Водночас він назвав повідомлення про можливий призов «брехливою провокацією Києва».

Нагадаємо, у росії розпочалася практика масової видачі «мобілізаційних розпоряджень» у військкоматах, що дозволить владі у разі потреби терміново викликати до пунктів збору сотні тисяч чоловіків. Вклеювання відповідного «припису» у військовий квиток зобов'язує громадянина з'явитися на збірний пункт у разі оголошення мобілізації.

Читай нас у