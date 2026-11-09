У Москві припинила роботу Новая газета — останнє незалежне видання росії

0:00 / 0:00

Російська «Новая газета», яка виходила з 1993 року, остаточно припинила свою діяльність у Москві через тиск із боку влади.

Видання, за час існування якого було вбито шістьох співробітників та авторів (зокрема Анна Политковская, Юрий Щекочихин та Анастасия Бабурова), продовжувало роботу в Росії навіть після скасування судовим рішенням реєстрації друкованої версії у 2022 році.

Головний редактор видання та лауреат Нобелівської премії миру Дмитро Муратов під час виходу з редакції закликав пам'ятати про російських політв'язнів і домагатися створення нових гуманітарних коридорів в Україні. У Кремлі припинення діяльності видання назвали «звичайним ротаційним процесом».

«Не прощаємось. Ми обов'язково щось придумаємо. Тому, що «Нова газета» — це не шпальти, не сайт. Це ідея. Ідея, ціль життя для тих, хто тут працює. А це вбити неможливо. І закрити неможливо. Ми житимемо. І я впевнений, що країна, яка потрапила в цей жахливий час, нарешті стрепенеться. І як тільки з'являться перші ознаки, «Нова газета» повернеться до вас, наші читачі та наші колеги!», - заявив Сергій Соколов, головний редактор «Новой газеты».

За час існування російської «Новой газеты» були вбиті шість журналістів та людей, пов’язаних із виданням

Серед загиблих:

1. Ігор Домников — журналіст, помер 2000 року після жорстокого побиття.

2. Юрій Щекочихін — журналіст-розслідувач, помер 2003 року за обставин, які колеги вважали підозрілими.

3. Анна Політковська — спеціальна кореспондентка, вбита 2006 року.

4. Анастасія Бабурова — позаштатна журналістка, вбита 2009 року.

5. Наталія Естемірова — правозахисниця й авторка видання, викрадена та вбита 2009 року.

6. Станіслав Маркелов — адвокат, який співпрацював із газетою, вбитий разом з Анастасією Бабуровою у 2009 році.

Джерело: The Moscow Times.

Раніше Європейський суд з прав людини задовольнив позов російської «Новой Газеты» та інших проти рф щодо заборони писати матеріали про війну в Україні. Там дійшли висновку, що російська влада порушила право на свободу слова забороною відступати від офіційного наративу Кремля у висвітленні війни, як і низку інших прав позивачів.

Роскомнагляд заблокував онлайн-доступ до російськомовної версії незалежного видання Moscow Times через публікацію статті про відмову російського ОМОН брати участь у бойових діях в Україні.

Читай нас у