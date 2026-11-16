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У Москві під час масованої атаки безпілотників пролунали гучні вибухи. Місцеві жителі публікують відео, на яких чути звуки вибухів, а також деренчання вертольотів, що переслідують дрони.

За повідомленнями очевидців, безпілотники змогли прорватися через лінію російської протиповітряної оборони.

Протягом 16 листопада мер Москви Сергій Собянін звітував про атаку дронів на російську столицю, яка почалась опівночі й триває майже 20 годин. Увечері до Москви прорвались українські БпЛА, які пройшли крізь три кільця протиповітряної оборони. На відео, яке з'явилось у пабліку ВЧК-ОГПУ, чути вибухи та звук вертольота, який, ймовірно, використовували для переслідування дронів.

Дописи Собяніна по атаку дронів на Москву з'явились у мережі з 19:14 по 19:53. Посадовець повідомив, що сили ППО збили над столицею спочатку 17 БпЛА, потім — ще три, через кілька хвилин — ще 15 та ще 20 апаратів. З його слів, усі безпілотники збили, а на місце падіння уламків поспішають відповідні служби. Сумарна кількість безпілотників, збитих протягом пів години, — 55 одиниць.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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