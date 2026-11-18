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У Москві до суду передали справу молодшого лейтенанта Павла Гудочкіна, якого обвинувачують у вбивствах російських військових, які відмовлялися платити хабарі.

Раніше він відбував 16-річний термін за співучасть у замовному вбивстві, але був помилуваний Путіним і відправлений на війну проти України.

За версією слідства, Гудочкін разом із лейтенантом Геннадієм Казаковим створив злочинну групу у 272-му мотострілецькому полку. Вони вимагали гроші за звільнення від штурмів, медичну допомогу та відпустки. Тих, хто відмовлявся платити, били або відправляли на завідомо смертельні завдання.

У справі Гудочкіна фігурують 46 епізодів. Водночас у колективній скарзі військовослужбовців полку йшлося приблизно про 300 можливих жертв злочинної групи.

За даними видання, тіла вбитих могли ховати у покинутих місцях або знищувати вибухами, щоб приховати сліди злочинів. Сам Гудочкін, за версією слідства, був безпосереднім виконавцем, тоді як організатором групи вважають Казакова.

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