У Москві затримали 21-річну дівчину через підрив авто колишнього прессекретаря Азарова

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21-річну росіянку підозрюють у закладанні вибухівки під автомобіль Сергія Заворотного — колишнього прессекретаря експрем’єра України Миколи Азарова.

Вибух стався 13 листопада в московському районі Чертаново. Заворотний, який перебував у машині, дістав поранення та потрапив до лікарні.

За версією російського слідства, дівчину ошукали псевдобанкіри, а згодом невідомі куратори наказали їй встановити вибухівку. Пристрій дистанційно привели в дію.

Джерело: BBC News

Сергій Заворотний, який постраждав унаслідок вибуху саморобного пристрою в Москві, перебуває у критичному стані. За повідомленнями російських Telegram-каналів, чоловік впав у кому, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Він зазнав тяжких травм, зокрема втратив ліву руку.

У п’ятницю, 13 листопада, у столиці Росії стався вибух автомобіля. За попередніми даними телеграм-каналів, інцидент стався на вулиці Кіровоградській, коли машина перебувала в русі.

12 листопада у Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль, у якому перебував полковник російських Повітряно-космічних сил. За версією російської сторони, вибухівку для підриву передали незвичним способом — за допомогою повітряної кулі. Тим часом російські медіа намагаються з'ясувати особу загиблого та називають кілька можливих версій.

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