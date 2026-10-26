У Москві затримали двох чоловіків, яких ФСБ звинувачує у підготовці атаки дронів

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У Москві ФСБ заявила про затримання двох чоловіків 1991 та 1998 років народження. За версією російських силовиків, вони нібито готували атаку безпілотників на об’єкти електроенергетики та протиракетної оборони.

За даними російської спецслужби, затримані мали забрати дрони зі схованок, налаштувати їх і доставити до місця запуску в Московській області. Стверджується, що безпілотниками дистанційно мали керувати оператори з України.

ФСБ заявила, що чоловіки нібито знайшли FPV-дрони та компоненти саморобних вибухових пристроїв у схованках на території Смоленської та Калузької областей. Їм висунули обвинувачення в участі в терористичному співтоваристві та взяли під варту.

Наведені звинувачення ґрунтуються на твердженнях російських силових органів і не є незалежно підтвердженими фактами.

У тимчасово окупованому Севастополі російська ФСБ затримала місцевого жителя 1969 року народження.

Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання громадянина Німеччини, який, за версією російської спецслужби, служив у Збройних силах України, а згодом дезертирував. Проти нього порушили кримінальну справу за статтею про найманство в Кримінальному кодексі РФ.

Управління фсб в окупованому Криму імітує затримання громадян України, яких насправді викрали та утримували в ізоляції місяцями або понад рік. На оприлюднених у серпні та вересні 2026 року відео так звані нововикриті «зрадники» вдягнені у зимові куртки, пальто та вовняні головні убори, попри тридцятиградусну спеку на півострові.

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