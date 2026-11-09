У Москві знову обмежили продаж бензину на заправках Роснєфті

0:00 / 0:00

На автозаправках російської компанії «Роснефть» у Москві знову запровадили обмеження на продаж пального.

Тепер одному автомобілю відпускають не більше 50 літрів бензину. Також дозволяють заправити одну металеву каністру об'ємом до 20 літрів.

За словами працівника однієї із заправок на Волгоградському проспекті, обмеження скасували лише тиждень тому, однак нещодавно повернули. На гарячій лінії «Роснефти» ситуацію коментувати відмовилися.

Проблеми з постачанням пального пов'язують з ударами українських сил по ключових нафтопереробних заводах, які забезпечують Москву та Московську область.

Зокрема, 3 листопада було уражено завод «Славнефть-ЯНОС» у Ярославській області потужністю 15 млн тонн нафти на рік. А 5 листопада безпілотники атакували Рязанський НПЗ, який здатний переробляти понад 17 млн тонн нафти щороку.

У кількох регіонах Росії запровадили обмеження на продаж бензину та дизельного пального. На окремих заправках діють ліміти на кількість пального для одного автомобіля, а в Нижньогородській області за дотриманням правил стежать Росгвардія та поліція.

Влада Нижньогородської області Росії запровадила суворі обмеження на продаж бензину після успішної атаки українських безпілотників на нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» (НОРСІ). Місцеві автозаправні станції встановили ліміт до 40 літрів пального на один автомобіль із повною забороною відпуску бензину в каністри.

Після українських ударів зупинили роботу два великі підприємства нафтопереробної промисловості Росії. Йдеться про НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово Нижньогородської області та комплекс «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Ленінградській області.

У російській Уфі, столиці Башкортостану, внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на нафтопереробному заводі «Башнефть-Новойл». Місцеві жителі також стверджують, що під удар могли потрапити одразу два підприємства.

Читай нас у