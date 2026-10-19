У Новій Водолазі п’ятеро загиблих внаслідок удару російського дрона

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За уточненою інформацією, внаслідок удару російського безпілотника по центральному парку в Новій Водолазі загинули п’ятеро людей, а не шестеро, як повідомлялося раніше. Ще 15 людей постраждали.

"У Новій Водолазі загинули двоє дітей і троє дорослих. Загиблі: жінки 28, 34 і 36 років та дівчатка 11 і 1,2 року. Постраждали на цю хвилину 15 людей, з них 7 дітей", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Раніше він повідомляв про 6 загиблих, серед яких троє дітей, і 15 постраждалих, серед яких 7 дітей.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Відео: бійці Третього корпусу показали бої та полонених під час операції Вівальді.

Відео Третій армійський корпус оприлюднив у соцмережах.

Третій армійський корпус і придані йому підрозділи звільнили ще три населені пункти — Зелену Долину, Липове та Колодязі. За словами командира корпусу Андрія Білецького, під час нового етапу операції «Вівальді» українські сили повернули 101 км² території, а російська армія втратила близько 3 тисяч військових.

Раніше Зеленський вручив нагороди військовим за участь в операції Вівальді.

Локальний контрнаступ чи стратегічне повернення Донбасу: що стоїть за операцією «Вівальді».

Операція Вівальді посилює проблеми для російської пропаганди та воєнкорів, — ISW.

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