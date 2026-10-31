У Павлограді зросла кількість поранених внаслідок російського удару
Російські війська 31 жовтня атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Кількість постраждалих зросла до восьми людей, серед них — троє дітей.
Спочатку було відомо про трьох поранених, зокрема 12-річного хлопчика. Згодом кількість постраждалих збільшилася до восьми.
Наразі медики обстежують травмованих і надають їм необхідну допомогу.
Унаслідок вибухової хвилі та уламків пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків.
Джерело: Дніпропетровська ОВА
Російські війська 30 жовтня завдали кількох нових ударів по залізничному вокзалу Дніпра, пасажирів і працівників евакуювали до укриттів.
Нагадаємо, окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі, загинуло щонайменше 13 людей.
Російський удар по вокзалу в Дніпрі забрав життя п’ятьох залізничників: серед загиблих — дві провідниці.