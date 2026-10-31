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У Павлограді зросла кількість поранених внаслідок російського удару

UA NEWS 31 Жовтня 2026 17:24
У Павлограді зросла кількість поранених внаслідок російського удару
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Російські війська 31 жовтня атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Кількість постраждалих зросла до восьми людей, серед них — троє дітей.

Спочатку було відомо про трьох поранених, зокрема 12-річного хлопчика. Згодом кількість постраждалих збільшилася до восьми.

 Наразі медики обстежують травмованих і надають їм необхідну допомогу.

Унаслідок вибухової хвилі та уламків пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Російські війська 30 жовтня завдали кількох нових ударів по залізничному вокзалу Дніпра, пасажирів і працівників евакуювали до укриттів.

Нагадаємо, окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі, загинуло щонайменше 13 людей.

Російський удар по вокзалу в Дніпрі забрав життя п’ятьох залізничників: серед загиблих — дві провідниці.

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