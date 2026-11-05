У Печерському районі Києва впали уламки російського дрона

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З ночі 5 листопада Росія атакує Київ реактивними дронами. Приблизно о 9.30 у Печерському районі столиці пролунав вибух, після якого зафіксували падіння уламків.

Уламки безпілотника впали на відкритій території.

Інформація про можливих постраждалих та пошкодження наразі уточнюється.

Про це Київська міська військова адміністрація повідомила у Телеграмі.

На півдні Одеської області внаслідок російської атаки частково зруйновано складське приміщення служби доставки, пошкоджено об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури, а також навчальний заклад.

У ніч на 5 листопада російські військаатакувалибезпілотниками Дніпро та місто Самар у Дніпропетровській області. Внаслідок ударів виникли пожежі у приватному секторі та на об’єктах критичної інфраструктури. Троє людей дістали поранення.

У ніч проти 5 листопада російська окупаційна армія атакуєКиїв ударними безпілотниками. У Голосіївському районі столиці внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа.

Нагадаємо, що приблизо о 22.00 30 жовтня у Києві пролунав вибух. Зафіксоване зникнення електроенергії у кількох районах столиці.

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