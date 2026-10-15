У Печерському районі Києва впали уламки російського дрона, є постраждалі

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У Печерському районі Києва внаслідок російської атаки постраждали п’ятеро людей. Російський безпілотник упав на відкритій території поблизу житлових будинків, пошкодив фасади, покрівлю та вікна. У дворі загорівся автомобіль.

За словами мера, ворожий безпілотник упав біля п’ятиповерхового житлового будинку в Печерському районі столиці.

Унаслідок падіння пошкоджень зазнали фасад будівлі, частина покрівлі та скління вікон. Також пошкоджені фасади двох сусідніх триповерхових житлових будинків.

Крім того, у дворі спалахнув автомобіль. На місці події працюють екстрені служби.

Згодом Віталій Кличко уточнив інформацію про потерпілих. За його словами, внаслідок падіння ворожого БпЛА постраждали п’ятеро людей, двох із них медики госпіталізували.

«П'ятеро постраждалих у Печерському районі, де ворожий БпЛА впав у двір житлових будинків. Двох поранених медики госпіталізували», — написав Кличко.

Екстрені служби продовжують працювати на місці події та ліквідовувати наслідки російської атаки.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

Протягом минулої доби російські війська атакували Хмельницьку область ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу на одному з підприємств у Кам’янець-Подільському районі виникла пожежа.

У Запоріжжі та Запорізькому районі внаслідок російських атак пораненнядістали семеро людей. Загалом протягом доби російські війська завдали 964 удари по 61 населеному пункту Запорізької області.

Увечері в середу, 14 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі пошкоджено квартири у двох багатоповерхових будинках. Постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

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У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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