Таку позицію Елбридж Колбі озвучив під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Він поставив під сумнів ефективність української стратегії deep strike — ударів на великі відстані по військових, промислових та інших об'єктах у глибокому тилу Росії. За словами представника Пентагону, навколо таких операцій часто виникає багато уваги. Особливо це стосується атак, які мають помітний ефект і відбуваються далеко від лінії фронту. Однак, на його думку, сам факт успішного удару по об'єкту на території Росії ще не означає, що Україна наближається до перемоги у війні.

Колбі вважає, що головний критерій ефективності військових операцій — не масштаб чи видовищність атаки, а те, наскільки вона впливає на ситуацію на полі бою. Якщо удар не послаблює російські війська безпосередньо на фронті й не допомагає Україні покращити свої позиції, його користь для загального перебігу війни залишається сумнівною.

Окремо американський посадовець звернув увагу на удари по цивільній інфраструктурі. Він припустив, що такі атаки можуть мати протилежний до очікуваного ефект. Замість послаблення позицій Кремля вони, на його думку, здатні посилювати серед росіян підтримку подальшої ескалації та давати російській владі додаткові аргументи для продовження війни. «Наша оцінка полягає в тому, що такі удари не є ефективними для перемоги у війні, а також не підтримують позиції України на передовій», — заявив Колбі.

Натомість представник Пентагону закликав партнерів України змінити акценти у військовій підтримці. На його думку, основну увагу потрібно приділяти озброєнню та можливостям, які допоможуть українським військам утримувати оборону, зупиняти наступ російської армії та завдавати противнику втрат безпосередньо на полі бою. Йдеться насамперед про підтримку українських підрозділів на передовій та посилення їхньої здатності протидіяти російським силам. Колбі наголосив, що саме такі операції мають залишатися пріоритетом для союзників, коли вони визначають, на що спрямовувати військову допомогу.

Окремо він зауважив, що атаки на російські об'єкти, які не мають прямого зв'язку з бойовими діями, можуть зрештою допомагати Москві зберігати перевагу на фронті. Тому, за його оцінкою, далекобійні удари варто оцінювати не лише за тим, наскільки далеко вдалося дістати ціль, а й за їхнім реальним впливом на перебіг війни.

Водночас заяви Колбі відображають позицію американського посадовця щодо військової стратегії України. Вони не означають, що всі далекобійні операції є неефективними: їхній результат залежить від того, які саме об'єкти уражено, наскільки важливими вони є для російської армії та чи впливає це на її можливості продовжувати бойові дії.