У Петербурзі через бюджетну кризу майже вдев’ятеро знизили виплати за вербування на війну

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У Санкт-Петербурзі влада вдруге за два тижні суттєво зменшила розмір одноразової виплати для громадян, які підписують контракт із міноборони рф. Наразі регіональна виплата становить 400 тисяч рублів (близько $4 900), що майже вдев'ятеро менше порівняно з початком жовтня, коли сума досягала 3,5 мільйона рублів (майже $43 000).

Таке різке скорочення бонусів для військовослужбовців зумовлене гострими проблемами з міським бюджетом. Через дефіцит коштів Смольний уже урізав витрати на соціальну сферу та благоустрій на 70 мільярдів рублів (близько $858 млн), а також готує скорочення штату чиновників і працівників бюджетної сфери заради покриття фінансової нестабільності.

Аналогічна тенденція спостерігається і в інших регіонах рф, де місцева влада змушена зменшувати виплати через виснаження місцевих скарбниць. Зокрема, суттєве скорочення бонусів зафіксовано в Марій Ел (з 2,3 млн рублів до 400 тисяч рублів — від близько $28 200 до $4 900), Мордовії (з 3 млн рублів до 800 тисяч рублів — від близько $36 800 до $9 800), а також в Іркутській та Новосибірській областях на тлі зростання дефіциту регіональних бюджетів.

Джерело: видання «Фонтанка».

Нагадаємо, у Росії стрімко погіршуються споживчі настрої, знижується довіра до економіки та зростає тривожність. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Кредитування населення у росії скоротилося до шестирічного мінімуму.

Після трьох років неочікуваного економічного зростання росія стикається з раптовим уповільненням — витрати на війну, інфляція та падіння цін на нафту почали тиснути на економіку, яка ще донедавна здавалася стійкою до санкцій.

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