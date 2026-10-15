У Підмосков'ї госпіталізували п'ятьох осіб через підозру на спалах мавпячої віспи

У Московській області Росії під медичний нагляд та на обстеження відправили п'ятьох осіб, які контактували з ймовірним носієм вірусу мавпячої віспи. У пацієнтів взяли необхідні лабораторні аналізи для підтвердження або спростування діагнозу.

За даними місцевих органів охорони здоров'я, наразі у гопіталізованих відсутні виражені клінічні прояви захворювання, а їхній стан оцінюється як задовільний.

Мавпяча віспа — вірусна інфекція, що супроводжується лихоманкою, збільшенням лімфатичних вузлів та характерним висипанням на шкірі. Основним осередком поширення даного захворювання залишаються країни Африки.

Джерело: Интерфакс.

17 квітня в Підмосков'ї вже був спалах вірусу мавпячої віспи.

Восени 2025 року в Європі різко зросла кількість випадків зараження мутованим штамом mpox, раніше відомим як мавпяча віспа.

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